В Москве продают редкий BMW Z1 с пробегом меньше 19 тысяч километров

Родстер, собранный в конце 1980-х годов ограниченной серией, оснащен уникальными убирающимися в пороги дверями и оригинальным кузовом с пластиковыми панелями. Автомобиль с пробегом менее 19 тысяч километров сохранил заводское лакокрасочное покрытие и все оригинальные документы. В России за него просят 17,5 миллиона рублей — почти миллион за каждый год его существования.

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На продажу выставлен один из самых необычных родстеров марки BMW — модель Z1, которая стала первой в линейке с этой литерой. Серийное производство автомобиля длилось всего три года, и за это время было выпущено ровно 8 тысяч экземпляров. Один из них, с пробегом всего 18,8 тысячи километров, находится в Москве и оценен в 17,5 миллиона рублей.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

Родстер проектировался под руководством инженера Ульриха Беза и получил уникальную для марки конструкцию: оригинальный монокок, полностью новую заднюю подвеску и характерные двери, убирающиеся в пороги. За безопасность при этом можно не волноваться — инженеры BMW отдельно подчеркивали, что необычные двери не снижают уровень пассивной защиты. Автомобиль оснащен 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 170 лошадиных сил и механической коробкой передач.

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Ранее в России появилось объявление о продаже бронированного BMW X5 M60i Protection. Эта модель создана с заводским бронированием по стандарту VR6 и относится к числу автомобилей, подпадающих под европейские санкции. Из-за ограничений на ввоз таких машин в Россию стоимость кроссовера составляет 65 миллионов рублей. Это эквивалентно 704 тысячам евро — сумма, за которую в Европе можно приобрести несколько обычных BMW X5.