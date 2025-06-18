ГАИ начала Общероссийскую социальную кампанию "Продвижение Безопасности"

Госавтоинспекция объявила старт Общероссийской социальной кампании "Продвижение Безопасности". Это произошло в ходе пресс-конференции, которая прошла 16 июня в пресс-центре медиагруппы "Комсомольская правда" в Москве.

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"Ранее такие социальные кампании проводились в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 15 регионах страны. Она была очень востребована. Сегодня ее масштабы значительно увеличатся", - сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин. Мероприятия нынешней кампании пройдут в 40 регионах. Время действия - до 5 декабря. "Если говорить непосредственно про контакты с аудиториями, это и пешеходы, и водители, и кандидаты в водители, студенческая аудитория, дети и взрослые, которые учатся сейчас в школах, в детских садах, по сути, это охват всего экономически активного населения", - сообщил эксперт проекта "Социальная кампания", член общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников. По словам замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлии Костыряченко, "в рамках социальной кампании предполагается много интерактивных мероприятий. Увеличивается охват мероприятиями детей в возрастной категории от 5 лет до 7, с 7 до 10 лет, и детей, которые постарше. Взаимодействие с родителями детей заставляет педагогов искать новые формы, чтобы донести важность безопасного поведения на дорогах и формирование навыков безопасного поведения".

В частности, игру "ПДД-Бинго" планируется организовать в торговых центрах, парках и рядом с пешеходными переходами, а также на АЗС. В автошколах пройдет цикл лекций для кандидатов в водители с демонстрацией видеоматериалов. Челленджи будут проведены в социальных сетях.