На российский рынок выходит новый китайский бренд iCaur

Под маркой iCaur будут продавать электрические кроссоверы и последовательные гибриды китайской iCar, основанной два года назад компанией Chery. В течение ближайших трёх лет бренд собирается выйти на рынки более ста стран мира. Россия при этом входит в первую «десятку» приоритетных направлений.

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Китайская компания специализируется на разработке и производстве усовершенствованных электрифицированных автомобилей, которые отличает «смелый дизайн и внедорожный характер».

Среди своих покупателей производитель видит молодых и активных индивидуалистов, интересующихся технологиями и авангардной эстетикой. Владельцы этих машин с их приобретением получат не просто передвижение по дорогам, а «уникальное приключение» с комфортом и «чувством исключительности».

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Бренд изучил потребительский интерес и пришёл к выводу, что сейчас машина — уже не только средство для решения повседневных задач. Бренд собирается создавать «по-настоящему культовые автомобили, которые останутся актуальными на протяжении многих лет».