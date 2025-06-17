Мантуров оценил шансы возвращения Renault в Россию

По словам Мантурова, соглашение о выходе Renault из капитала АвтоВАЗа и "Автофрамоса", подписанное в 2022 году, предусматривало возможность обратного выкупа акций в течение шести лет. Однако, как отметил вице-премьер, складывается впечатление, что действия Renault направлены на то, чтобы эта опция не могла быть реализована.

Мантуров в интервью РБК подчеркнул, что французская компания прекратила все кооперационные связи и поставки комплектующих АвтоВАЗу, не оказывая никакой поддержки. Кроме того, он отметил, что Renault осуществляет поставки техники Украине, что также будет учитываться при принятии решения. Это прозвучало в ответ на сообщения о планах компании развернуть производство беспилотников на украинской территории.

Касаясь вопроса о возможном возвращении в Россию японской Toyota и корейской Kia Hyundai, Мантуров заявил, что не получал никакой информации от этих компаний. По его словам, с 2022 года отношения с ними полностью прерваны.

Ранее радиостанция Franceinfo сообщила о планах Renault по производству беспилотников в Украине, однако в самой компании заявили, что окончательное решение еще не принято.

В феврале глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания не ожидает возобновления сотрудничества с Renault. Он отметил, что французской компании, в случае ее заинтересованности в возвращении, придется учитывать значительные инвестиции, сделанные государством и самим предприятием за прошедшее время, оценив их примерно в 112,5 млрд рублей.

Напомним, Renault покинула российский рынок весной 2022 года, передав свою долю в АвтоВАЗе (67,69% акций) ФГУП «НАМИ». Завод в Москве был передан правительству столицы. "Ростех" сохранил за собой оставшиеся акции АвтоВАЗа. У Renault сохраняется опцион на обратный выкуп акций в течение шести лет, однако завод выкупить не представляется возможным.