Nissan Patrol нового поколения получил хардкорную версию Pro-4X

Компания Nissan расширила линейку версий актуального вездехода Patrol – гамму пополнила еще более суровая модификация. А вот техника перешла со стандартной модели.

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Внедорожник Nissan Patrol нового поколения с заводским индексом Y63 дебютировал осенью прошлого года одновременно со своим американским братом – Nissan Armada. Причем в Штатах наряду со стандартной моделью сразу представили хардкорный вариант Pro-4X. А теперь такая версия появилась и у свежего Patrol, предназначенного для Ближнего Востока.

Программа доработок в целом такая же, как и у аналогичного исполнения Armada. Суровый Nissan Patrol Pro-4X имеет оригинальную радиаторную решетку и другой передний бампер с увеличенным до 34 градусов углом въезда, еще у новой версии есть дополнительная металлическая защита снизу. Накладки на колесных арках и заднем бампере выполнены в черном, тогда как у стандартной модели они в цвет кузова. Кроме того, у Nissan Patrol Pro-4X особые 20-дюймовые диски, обутые во вседорожную резину. Наконец, есть фирменные акценты Lava Red.

В салоне Nissan Patrol Pro-4X – черная кожаная обивка с контрастной прострочкой, на подголовниках кресел вышита эмблема суровой версии. В списке оборудования также значатся объединенные экраны приборки и мультимедиа (каждый диагональю 14,3 дюйма), панорамный люк, подогрев и вентиляция сидений, система Biometric Cooling (определяет, когда седокам первого и второго рядов жарко, после чего электроника сама регулирует температуру и направляет прохладный воздух) и множество водительских ассистентов.

Техника стандартная, хотя базовый атмосферник V6 3.8 (316 л.с., 386 Нм) хардкорной версии все же не положен. Nissan Patrol Pro-4X предложен с бензиновым битурбированным мотором V6 3.5, который выдает 425 л.с. и 700 Нм. Коробка едина для всех вариантов – девятиступенчатый автомат. Patrol Pro-4X по умолчанию имеет пневмоподвеску.

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Новое исполнение уже доступно к заказу. Например, в ОАЭ Nissan Patrol Pro-4X обойдется минимум в 362 900 дирхамов, что эквивалентно около 7,8 млн рублей. Стандартный внедорожник нового поколения с атмосферным V6 3.8 там стоит от 239 900 дирхамов (5,1 млн рублей), с турбомотором V6 3.5 – от 297 900 дирхамов (6,4 млн рублей).