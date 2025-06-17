Продажи нового «люкса» подскочили почти на 80%

По данным аналитиков, в конце весны в России было реализовано 67 новых машин люкс-класса, что на 76% больше, чем в том же месяце прошлого года.

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Самым популярным брендом стал Rolls-Royce, автомобили которого приобрели 20 россиян. Следом идёт Bentley, результат которого 17 единиц. Далее — Ferrari (13), Lamborghini (12), Aston Martin (3) и Maserati (2).

В модельном рейтинге уже пять месяцев первенство принадлежит Rolls-Royce Cullinan, который в мае был продан 14 раз. В «тройку» также попали Bentley Bentayga и Lamborghini Urus с одинаковым количеством реализованных машин — по 8.

Таким образом за пять месяцев текущего года в России было продано 260 новых машин класса «люкс», что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.