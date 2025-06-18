Число машин с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» растет на миллион ежегодно

В России к государственной системе экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» подключено уже свыше 12 миллионов транспортных средств. Как сообщил министр транспорта Роман Старовойт, ежегодно эта цифра увеличивается на один миллион автомобилей.

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Система, созданная в 2015 году по поручению президента, с 2017 года стала обязательной для всех новых и ввозимых в страну автомобилей. По данным Минтранса, за восемь лет работы система передала службам спасения около 460 тысяч экстренных вызовов при дорожных происшествиях.

«ЭРА-ГЛОНАСС» автоматически определяет местоположение попавшего в аварию автомобиля и передает координаты в экстренные службы. Это позволяет сократить время реагирования и спасать жизни. По словам министра, Россия является мировым лидером по внедрению подобной технологии.