В Калуге готовятся к производству Haval M6 по полному циклу

Пресс-служба компании «Автомобильные технологии» поделилась роликом, в котором показан процесс модернизации производства на бывшем заводе «ПСМА Рус». С февраля на площадке крупноузловым методом выпускают Haval M6; сейчас завершается процесс перехода к сборке по полному циклу. Уже заработал в тестовом режиме цех окраски кузовов: идёт процесс отладки траекторий роботов.

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На заводе в Калуге уже установлены аноды и выпрямители для катафорезной ванны, а также роботы для нанесения лакокрасочных покрытий. Грунт, базовое покрытие и лак будут наноситься в автоматическом режиме. Также в цеху предусмотрены камеры для антикоррозионной обработки внутренних поверхностей кузова и дверей, нанесения мастики и антигравия.

Отладить процесс окраски «Автомобильные технологии» планируют к июлю, тогда же на заводе в Калуге запустят сборку Haval M6 по полному циклу со сваркой кузовов. Изначально модель планировали собирать на собственном заводе Great Wall в Тульской области, но от этой идеи отказались из-за полной загрузки предприятия. На площадке в Калуге помимо «шестёрки» выпускают Citroen C5 Aircross.

В настоящий момент Haval M6 является одной из самых доступных иномарок в России. С учётом прямых скидок кроссовер стоит от 1 979 000 до 2 099 000 рублей. В прошлом году покупателей нашли 38 тысяч «шестёрок», что позволило закрепиться в десятке самых продаваемых моделей в нашей стране. Углублённая локализация только упрочит позиции.