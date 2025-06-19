Шапша: производство Tenet на бывшем заводе Volkswagen в Калуге стартует летом

Выпуск автомобилей бренда Tenet в Калуге по полному циклу начнется этим летом, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью РИА Новости на ПМЭФ. "Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого (2025. - ред.) года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше", - сказал Шапша. 21 февраля Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фото автомобилей нового российского бренда Tenet. По его словам, начинается подготовка к запуску производства. Шапша тогда добавил, что серийный выпуск автомобилей планируется запустить во втором квартале 2025 года. О появлении нового автомобильного бренда в России 12 февраля сообщила Группа компаний "АГР". Позже Telegram-канал No Limits заявил, что под маркой будут продавать машины Chery Tiggo 7L. В Китае автомобиль предлагается с двигателем 1,6Т, который выдает 197 л.с. и 290 Нм. Салон повторяет обновленный Tiggo 7 Pro Max, но вместо прежней сенсорной панели управления климатом появился ряд физических кнопок.

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