Последний ВАЗ-2102 "как с завода" выставили на продажу

В Самаре был выставлен на продажу редкий ВАЗ-2102 из последней партии выпуска, пишет Motor.ru. Универсал 1986 года практически не эксплуатировался и сохранился в оригинальном состоянии. Автомобиль считается "выставочным" экземпляром: все кузовные элементы - заводские, лакокрасочное покрытие обновлено с использованием оригинальной эмали. Подтверждением аутентичности служат награды с ретрофестивалей.

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Модель примечательна тем, что в 1986 году на АвтоВАЗе выпустили всего 156 таких машин - позже их производство заменили ВАЗ-2104. Однако в объявлении есть неточности: указан пробег 3000 км, хотя на одометре в прошлом сезоне было 7052 км. Также заявлен двигатель 1,3 л (69 л.с.), хотя по документам машина должна быть с мотором 1,2 л (59 л.с.).

Судя по фотографиям, техническое и внешнее состояние автомобиля близко к идеальному: отсутствие коррозии, чистый моторный отсек и хорошо сохранившийся салон. Продавец указал, что автомобиль "приехал с подиума" и прилагает фото с мероприятий клуба Lada History. Цена - 1 650 000 рублей.

На момент написания материала объявление о продаже уже было снято. За сколько в итоге был продан универсал, неизвестно.