74 тысячи китайских авто были произведены на российских заводах

По словам экспертов, в будущем соотношение между импортированными и локализованными моделями будет смещаться в сторону последних.

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С начала года из 240 тысяч новых легковых авто китайских марок, проданных в России, около 74 тысяч были произведены на отечественных заводах. Доля автомобилей российского производства среди всех проданных китайских машин в январе-мае составляет 30%.

Самое большое соотношение между импортированными и локализованными моделями имеют Haval (50,8%), Chery (28,8%) и Jetour (4,7%). Далее следуют BAIC (3,9%), SWM (3,7%) и Kaiyi (2,8%).

Ожидается появление новых моделей, производство которых уже налажено на российских предприятиях.

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