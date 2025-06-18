Прочность асфальта обеспечат поставки по контракту

Лето — горячий сезон для дорожников. Обновлять покрытие на столичных магистралях теперь будут с применением компонентов, произведенных во Владимирской области.

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Владимирская область — еще один регион, с которым Москва заключила офсетный контракт. В рамках долгосрочного договора создадут высокотехнологичное производство стабилизирующей добавки для асфальтобетона.

— По условиям межрегионального офсетного контракта на территории Владимирской области будет создано производство стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий. А столица гарантирует закупку около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение десяти лет, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Стабилизирующая добавка — необходимый компонент для изготовления смеси, которую используют при ремонте и строительстве дорог. Она повышает прочность и долговечность покрытия. Продукция из Владимирской области уже опробована дорожниками Москвы. Так, в 2022 году 93-й километр МКАД отремонтировали с применением вяжущих полимерно-битумных дорожных веществ, произведенных в этом регионе.

Сейчас на предприятии выпускаются мастики, герметики, праймеры, дорожные битумные вяжущие. Все это — органические материалы, которые применяются при строительстве, ремонте и реконструкции дорожных оснований и покрытий.

Производят здесь и профессиональную гидроизоляцию, а также композиционные материалы, которые изготовлены на основе битума с улучшенной структурой, модифицированной полимерными добавками.

Важно, что предприятие во Владимирской области работает в соответствии с международными регламентами, ГОСТами и экологическими нормативами.

Применяемые здесь передовые технологии производства и очистки помогают свести к минимуму нагрузку на окружающую среду.

Еще один плюс — собственная лаборатория, позволяющая контролировать качество выпускаемой продукции и проверять ее соответствие всем необходимым стандартам.

А если говорить о стандартах, то в Москве в сфере дорожного строительства они высоки. Ведь здесь, как в любом мегаполисе, всегда интенсивный дорожный поток, а значит, и нагрузка на магистрали очень большая.