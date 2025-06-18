На трассе М-12 создадут логистические хабы для беспилотных грузовиков

При строительстве трассы М-11 не предполагали, что она станет площадкой для тестирования беспилотных автомобилей. За два года эксперимента количество грузовых беспилотников увеличилось там до 68. Сейчас "Автодор" готовит М-12 к беспилотному движению, организуя многофункциональные зоны, логистические хабы и комплексы для перецепки грузов. Об этом сообщил председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Беспилотное грузовое автомобильное движение было запущено в России в июне 2023 года в рамках экспериментального правового режима. Первой трассой стала М-11, в апреле этого года беспилотные грузовики запустили по ЦКАД, в следующем году для беспилотников откроют М-12.

"Когда мы строили М-11, мы не знали, что там поедут беспилотники, сейчас их там 68. Мы видим каждую машину - у нас покрытие 100% по нашей сети, ДТП нет", - сказал Петушенко.

Сейчас, по его словам, беспилотные грузовики ездят со скоростью 90 км/ч, а на трассе Москва - Санкт-Петербург допустимая скорость - 130 км/ч. Для дальнейшего расширения географии беспилотного движения необходимо разрабатывать технологические решения для ускорения таких грузовиков и совершения ими маневров обгона, считает он. Глава "Автодора" также отметил, что условия для движения грузов созданы по ключевым направлениям, включая трассы "Запад - Восток". В июле планируется завершение работ по оси до Екатеринбурга, что усилит логистические возможности страны.

"Автомобильные дороги готовы к использованию высокоавтоматизированными транспортными средствами. Система мониторинга позволяет нам отслеживать каждую машину в режиме реального времени, обеспечивая безопасность движения. Если три года назад мы только мечтали, как поедем, то сегодня уже думаем, что нам нужно сделать дальше, как все это развивать", - отметил он.

Петушенко рассказал, что уже сейчас на трассе М-12 создаются многофункциональные зоны, резервируются земли под логистические хабы и комплексы для перецепки грузов.

Директор по транспортной логистике ПЭК Александр Дьяконов считает, что российские транспортные коридоры пока адаптируются к автономным перевозкам. Главные препятствия на этом пути - несоответствие дорожного покрытия стандартам и недостаток данных для создания цифровых двойников дорог.