На авторынке России появился электрокар FAW Bestune NAT

Bestune NAT оснащен электромотором мощностью 163 л.с. и батареей, обеспечивающей запас хода до 419 км по циклу CLTC.

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Салон просторный, с удобными сиденьями и большим багажным отделением, что делает его привлекательным для коммерческого использования. Также установлены современные системы безопасности и мультимедийные функции.

Появление FAW Bestune NAT в РФ стало еще одним свидетельством растущей популярности электромобилей в стране. Спрос на электрокары постепенно увеличивается, особенно в крупных городах.

Напомним, что 74 тысячи китайских авто были произведены на российских заводах. На ПМЭФ представят две новинки «АвтоВАЗа».