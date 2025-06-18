Платные парковки в Петербурге поделят на ценовые категории

Власти Петербурга готовятся ввести дифференцированные тарифы в зоне платного парковочного пространства, охватившего все центральные районы города. В большинстве локаций стоимость парковки существенно увеличится. Это объясняют заботой о местных жителях, которым стало трудно найти место для стоянки своих автомобилей вблизи популярных туристических объектов. Однако более реальным мотивом выглядит желание пополнить городской бюджет за счет автомобилистов, которым не посчастливилось жить в центре Северной столицы.

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Еще весной этого года в городском комитете по транспорту заявили, что действующий сегодня универсальный тариф - 100 рублей в час для легкового автомобиля - "не позволяет гражданам, которые живут в этом районе, пользоваться своим парковочным разрешением и беспрепятственно парковаться". По мнению чиновников, нынешний "плоский" тариф перестал сдерживать автомобилистов от "необязательных" поездок в центр, и это замедлило скорость уличного трафика и время прибытия автомобилей оперативных служб, особенно в местах расположения достопримечательностей (а где их нет в центре Петербурга?).

"Мы вынуждены смотреть в сторону дифференцированных тарифов. Мы рассматриваем эту меру в тех местах, где тариф не позволяет разгрузить улицы, не позволяет людям, которые живут в этом районе, пользоваться своим парковочным разрешением и беспрепятственно парковаться тогда, когда им это нужно", - объяснял зампредседателя комтранса Михаил Казаков. По его словам, особенно остро этот вопрос стоит в туристический сезон, когда к машинам петербуржцев добавляются автомобили гостей города.

Единственным вариантом решения проблемы в Смольном, вслед за Москвой, посчитали переход к дифференцированным тарифам, которые будут отличаться в зависимости от степени востребованности той или иной парковочной зоны. Такие возможности дает принятая в Петербурге комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД). В ней указано, что парковочные участки могут быть отнесены к одной из четырех категорий тарификации: пониженный тариф (для зон платной парковки, где обычно занято менее половины парковочных мест); базовый тариф (занято от 50 до 70 процентов мест), повышенный тариф (занято 70-85 процентов) и высокий тариф (занято 85 и более процентов мест).

При этом целевым показателем, на который должна быть ориентирована городская политика в сфере платных парковок, в КСОДД называется загрузка, установленная для зон повышенной тарификации. Она позволяет сохранять определенную долю свободных мест, не снижая при этом доходности от состоявшихся платных парковочных сессий. Несмотря на то что такая тарификация пока еще нигде не применяется, верхнюю границу оплаты парковки власти заранее установили на 2025 год на уровне 391 рубль в час, то есть почти в четыре раза выше действующего тарифа.

Теперь же приходит время рассчитать конкретные цифры для каждой категории. Для этого подведомственный комтрансу "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" заключил контракт, в рамках которого частный подрядчик должен предложить и обосновать методику назначения парковочных тарифов для различных видов транспорта "с использованием повышающих и понижающих коэффициентов, а также использования почасовой и поминутной тарификации".

В комитете по транспорту на минувшей неделе подтвердили предположение, что действующий сегодня во всех зонах платной парковки 100-рублевый тариф, вероятно, сохранится только на "свободных" улицах. То есть там, где загрузка парковочных мест обычно составляет менее 50 процентов. Какими в этом случае будут базовый, повышенный и высокий тарифы, пока достоверно не известно, расчеты еще не закончены. Но уже установленный потолок повышения дает представление о предполагаемой динамике роста. Отнесение той или иной улицы к конкретной тарифной категории будет произведено по результатам мониторинга их востребованности у автомобилистов.

Ранее глава комиссии Заксобрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев в своем комментарии для "РГ" отмечал, что введение дифференцированных тарифов вполне допустимо, но лишь как один из вариантов решения проблемы доступности парковочных мест для местных жителей и тех, кто ненадолго приезжает в центр. Все решения касательно зоны платной парковки должны быть целесообразны с точки зрения здравой логики. В ином случае платные парковки вместо своего первоначального предназначения - регулирование загрузки парковочных мест - превращаются в "косвенный дополнительный налог на владение машиной", отмечает депутат.

Конкретно

На данный момент зона платной парковки Санкт-Петербурга охватывает 652 участка улиц Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов общей емкостью 47 908 машино-мест. В 2024 году от оплаты парковок городской бюджет пополнился почти на 4,5 миллиарда рублей. Еще более двух миллиардов рублей поступило в виде штрафов за неоплату парковки.

Как сообщала "РГ", в ближайшем будущем платное парковочное пространство предполагается расширить на территории, примыкающие к историческому центру, например, на южные части Выборгского и Калининского районов, северные части Кировского, Московского и Фрунзенского районов. Также рассматривается вариант введения платы за парковку в Пушкине и Кронштадте.