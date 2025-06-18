Моторный отсек Niva Travel с двигателем 1,8 литра сняли на фото до премьеры

Предполагается, что одной из новинок Lada на стенде на ПМЭФ-2025 станет модернизированный внедорожник Niva Travel, который наряду с рестайлингом получит двигатель объёмом 1,8 литра. Новинку покажут менее чем через два часа, а фото "подкапотки" уже появилось в сети.

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По неофициальным данным, индекс двигателя ВАЗ-21217. Мощность - 90 л.с., крутящий момент - около 150 Нм.

Технически мотор для "Нивы" восходит к ВАЗ-11182 объёмом 1,6 литра, который устанавливается на Granta, Largus. Для установки во внедорожник его адаптировали под продольную компоновку, также новинка получила поддон картера с приливами под болтовые соединения с картером сцепления.

Из других обновок для рестайлинговой Lada Niva Travel ожидаются новые тормоза с вентилируемыми дисками.

Главной премьерой ПМЭФ-2025 станет первый кроссовер Lada собственной разработки. Его рассекретят в 13:00 по московскому времени.