В этом году в РФ ожидается падение продаж новых машин на 30%

Антон Алиханов сказал, что ведомство рассчитывает удержать снижение продаж новых автомобилей всех сегментов в пределах 25-30% от показателей прошлого, то есть до 1,3 миллиона единиц. Целесообразным объёмом производства в этом году представляется 700-800 тысяч машин, считает министр.

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В настоящее время отечественные автозаводы сохраняют производственные объёмы на уровне прошлого года, но их можно адаптировать к запросам рынка, отметил Алиханов. По его словам, большое влияние на авторынок оказывают высокие ставки автокредитования и отложенный покупательский спрос.

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«По итогам пяти месяцев снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года осталось на уровне 28%. Однако здесь роль играет и то, что май для авторынка — обычно «тихий» месяц. Мы внимательно следим за этой динамикой, точечно донастраиваем наши меры поддержки спроса», — заявил глава ведомства.

При этом он отметил рост доли отечественной техники на рынке — до 56% за пять месяцев года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.