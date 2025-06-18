PUNKT E открыла 600-ю зарядную станцию

Сеть зарядных станций для электромобилей PUNKT E достигла нового рубежа — компания объявила о запуске своей 600-й станции. Юбилейный объект появился в Краснодаре на парковке торгового центра «Стрелка». Новая станция оборудована разъёмами, подходящими для китайских и европейских моделей электромобилей, и способна одновременно обслуживать до двух машин.

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Как и большинство объектов сети, станция работает круглосуточно и расположена в удобной точке — рядом с магазинами и кафе, что позволяет водителям эффективно совмещать зарядку с повседневными делами. Более 80% станций PUNKT E — это «быстрые» зарядные устройства, способные восполнить запас энергии современного электромобиля всего за 30–40 минут. Примечательно, что всего три месяца назад компания отмечала запуск 500-й станции.

Расширение на 100 объектов за столь короткий срок стало рекордным для PUNKT E и подчёркивает динамичное развитие сети. С начала весны новые станции появились в десятках городов — от Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга до Липецка, Магнитогорска, Новосибирска, Таганрога и Иркутской области, а также на федеральной трассе М-4 «Дон». Для удобства пользователей компания запустила мобильное приложение PUNKT E, с помощью которого можно быстро находить ближайшие станции, выбирать подходящую мощность и управлять процессом зарядки.

Компания заявляет о намерении продолжить активное расширение географии присутствия, следуя за растущими потребностями владельцев электромобилей по всей России. PUNKT E — это крупнейшая частная сеть зарядных станций для электромобилей в России. Сегодня в её инфраструктуру входит более 600 станций в 40 регионах страны. Основной акцент сделан на быструю зарядку электромобилей постоянным током.