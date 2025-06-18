Экс-глава «Яндекса» рассказал, когда на ПМЭФ приедет беспилотное такси

Беспилотное такси приедет на Петербургский международный экономический форум через один или два года. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил бывший глава «Яндекса» Тигран Худавердян, сообщает корреспондент «ФедералПресс» с площадки.

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«Они уже ездят, например, по Москве – по достаточно сложному городу», – отметил Худавердян.

По его словам, машина должна проехать по городу хотя бы 25 тыс. км, чтобы изучить маршруты. Так, подчеркнул Худавердян, искусственный интеллект будет сдавать на права.

«Нужна система стимуляторов. Для ее создания необходимо, чтобы тысячи машин катались месяцами, чтобы мы замерили их действия на этих 25 тыс. км», – сказал Худавердян.

Он добавил, что в области беспилотного такси пока довольно много проблематики.

Худавердян также заявил, что беспилотное такси уже применяется по всей планете. В эту отрасль идут многие компании.

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