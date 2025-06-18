Автогигант решил отозвать больше четверти миллиона машин

Honda отзовет с американского рынка 259 тысяч 33 автомобиля. Об этом сообщило агентство США.

Причиной такого решения стала неисправная педаль тормоза, которая, как оказалось, может смещаться и мешать торможению. Как следствие, это повышает риск аварий или травм. Есть данные, что отзывать будут автомобили Acura TLX 2021–2025 годов, Acura MDX 2023–2025 годов и Honda Pilot 2023–2025 годов.

В начале июня сообщалось, что Ford Motor Co собрался отозвать почти 64 тысячи компактных пикапов из-за проблем с индикаторами подушек безопасности. Аналогичное решение принято в отношении почти полумиллиона внедорожников Explorer.

А в конце марта компания Tesla отозвала в США все произведенные и проданные ею за первые 15 месяцев автомобили Cybertruck из-за проблемы безопасности, с которой так и не удалось справиться.