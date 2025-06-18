Прошло 42 года, а он как новый: УАЗ-469 выставили на продажу в РФ

Интересное объявление о продаже УАЗ-469 1983 года выпуска с небольшим пробегом (12 тысяч километров) удалось обнаружить "Российской газете" в ходе мониторинга автомобильных классифайдов. Военный внедорожник был на долгие годы законсервирован в Ленинградской области заботливым владельцем, что позволило сохранить кузов и интерьер машины в практически музейном состоянии.

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Один из главных автомобилей Советской Армии выпускался на Ульяновском заводе с 1972 года и прожил на конвейере без малого 40 лет. В качестве основы для создания модели была взята платформа "Волги" ГАЗ-21, которая славилась своей надёжностью и прочностью конструкции.

Представленный в объявлении образец окрашен в типичный для УАЗа цвет "хаки". Под капотом расположен 2,5-литровый карбюраторный мотор мощностью 75 лошадиных сил, работающий в тандеме с 4-ступенчатой КПП с приводом на четыре оси.

Продавец из Санкт-Петербурга просит за машину не так и дорого - 700 тысяч рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Германии на продажу выставили ГАЗ-69.