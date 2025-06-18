Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки

В нынешнем виде бестселлер японской марки продается аж с 2016 года. Кроме того, недавно сменил поколение его конкурент — [Toyota RAV4](https://motor.ru/news/all-new-rav4-21-05-2025.htm). В отличие от Тойоты, Mazda CX-5 получит более сдержанное внешнее обновление, о чем можно судить по изображению, слитому порталом Cochespias. Однако под капотом ожидается новшество — первая для модели гибридная установка, причем собственной разработки Mazda.

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Редизайн кроссовера будет сдержанным: общие пропорции останутся прежними, как и форма остекления, но кузовные панели изменены. Фары стали более узкими и теперь не расширяются ближе к крыльям, также изменились окантовка и рисунок решетки радиатора.

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Заметно вырос нижний воздухозаборник. По периметру у кроссовера пластиковая окантовка, но ее можно заменить на панели в цвет кузова в «топе». На корме, судя по более ранним шпионским снимкам, расположатся более тонкие фонари и пара выхлопных труб.

Уже известно, что в движение новую CX-5 будет приводить параллельно-гибридная система. В ее состав войдут бензиновый мотор и два электродвигателя, один из которых будет играть роль генератора электроэнергии.

Позже кроссовер могут оснастить новым, более экономичным и производительным агрегатом Skyactiv-Z. Он тоже станет частью бензин-электрической установки.