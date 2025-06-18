В «Автовазе» спрогнозировали падение рынка новых автомобилей в 2025 году

Продажа новых легковых машин в этом году может сократиться на четверть, заявил руководитель «Автоваза» Максим Соколов в среду.

«Ситуация будет непростая, рынок упадет, это уже совершенно очевидно, и объем этого падения составит примерно четверть по отношению к прошлому году», – сказал Соколов, передает ТАСС.

По его словам, рынок продаж легковушек будет в пределах 1,1 млн. Вместе с легкими коммерческими автомобилями он может дойти до 1,2 млн единиц.

Ранее «Автоваз» сообщал, что планирует начать сборку автомобилей модели Largus в Узбекистане с возможностью выпуска под местным брендом.