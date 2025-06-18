Kia идет в Россию: раскрыты сроки возвращения и цены

Накануне прошла встреча дилеров Kia, пишет автоэксперт Олег Мосеев в своём Telegram-канале. На ней обсуждалось возвращение марки на российский рынок, и вот до чего договорились.

© Российская Газета

Задачей поставлено возвращение в следующем году и в течение трёх последующих лет выйти на уровень продаж 100 тысяч авто ежегодно посредством усилий 120 дилеров.

Ввоз автомобилей будет осуществляться из Китая и Казахстана - в обеих странах налажено производство моделей Kia. По этой причине, так как учитывается полный утильсбор, цены высокие:

• Picanto - 1,5 млн рублей,

• К4 - от 2,8 млн рублей,

• Seltos - от 3,5 млн рублей,

• Sportage - от 5 млн рублей,

• Sorento - от 6,9 млн рублей.

"С такими ценами есть большое сомнение про 100 000 штук. Сравните с ценами на авто, которые альтернативными каналами везут", - дал свой экспертный комментарий Олег Мосеев.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров дал свою оценку возможности возвращения Hyundai, Kia и Toyota, также чиновник усомнился в том, что Renault может рассчитывать на возобновление бизнеса в РФ.