В России установили самый необычный светофор

На острове Татышев в Красноярске появился необычный арт-объект — миниатюрный светофор, предназначенный для местных сусликов. Грызуны, облюбовавшие территорию парка, регулярно используют пешеходные дорожки, создавая непредсказуемые «потоки» движения. Об этом пишет «Проспект мира» со ссылкой на пресс-службу острова.

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Инициаторы проекта — администрация острова и компания-партнер «Айтехникс» — решили подойти к ситуации с долей юмора и установить один из самых необычных светофоров в России. Устройство оборудовано световыми сигналами, сенсорной кнопкой и даже элементами светоотражения. По заверению представителей острова, конструкция полностью соответствует техническим требованиям, пусть и выполнена в миниатюре.

«Среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли», — иронично прокомментировали в пресс-службе.

По словам организаторов, устройство привлекло внимание не только отдыхающих, но и главных обитателей территории — самих грызунов. Хотя те продолжают перебегать дорожки на «красный», надеяться на сознательность животных никто не спешит.

Тем не менее у арт-объекта есть и образовательная цель: сотрудники острова уверены, что он станет поводом для родителей напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения.

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