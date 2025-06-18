Aurus показал в рамках ПМЭФ минивэн Arsenal в VIP-версии и внедорожник Komendant

На площадке Петербургского международного экономического форума в Музее Гаража особого назначения Федеральной службы охраны Российской Федерации состоялась презентация новых моделей автомобилей класса люкс от российского бренда Aurus. Среди них минивэн Arsenal в версии VIP и бронированный внедорожник Komendant. Об этом сообщает ТАСС.

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Aurus Arsenal - это первый минивэн в модельном ряду бренда. Он оснащён двигателем внутреннего сгорания мощностью 598 лошадиных сил и полным приводом. На данный момент это единственный автомобиль в данном сегменте на российском рынке, который позиционируется в сегменте люкс. Как и все остальные модели марки, Aurus Arsenal создан на основе единой модульной платформы, разработанной специалистами ФГУП "НАМИ".

Бронированный внедорожник Komendant оснащён гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 4,4-литровый бензиновый двигатель V8. Автомобиль также имеет полный привод и широкий спектр систем безопасности специального назначения, включая баллистическую и противовзрывную защиту.

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