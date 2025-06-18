В Минпромторге спрогнозировали падение продаж новых автомобилей

Продажи новых автомобилей в России могут сократиться на треть к концу года. Глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил, что ведомство рассчитывает удержать снижение продаж в пределах 25–30 процентов по сравнению с 2024 годом. При этом производственные планы адаптируют под спрос: объем выпуска в 2025 году может составить от 700 до 800 тысяч машин. На рынок также влияют высокие ставки автокредитов и осторожность покупателей.

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Министерство промышленности и торговли России допускает, что по итогам 2025 года продажи новых автомобилей сократятся примерно на треть по сравнению с предыдущим годом. Власти рассчитывают, что совокупное падение не превысит 30 процентов, и прогнозируют около 1,3 миллиона проданных машин. Такой показатель значительно ниже прошлогоднего, однако, по мнению Антона Алиханова, он остается реалистичным на фоне текущих экономических условий.

Оптимальным объемом производства для нынешнего года министр назвал 700–800 тысяч автомобилей. Отечественные автозаводы пока поддерживают темпы выпуска на уровне 2024 года, однако готовы подстроиться под запросы рынка. Главными факторами давления на спрос Алиханов считает рост ставок по автокредитам и откладывание покупок со стороны россиян. За первые пять месяцев продажи новых машин упали на 28 процентов, что ведомство объясняет в том числе традиционно низким спросом в мае.

В начале июня стало известно о резком снижении интереса россиян к электромобилям. По данным аналитического агентства «Автостат», в мае 2025 года было куплено 786 новых электрокаров — это на 28 процентов меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Несмотря на падение, доля электромобилей на рынке сохранилась на уровне 0,9 процента.