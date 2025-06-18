Россияне теряют интерес к пикапам

В России почти на треть сократились продажи новых пикапов. По данным аналитиков, майские показатели нельзя назвать успешными. В конце весны в нашей стране было реализовано 1 471 автомобиль такого типа, что на 29% меньше, чем в мае прошлого года.

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Самым популярным брендом по-прежнему остаётся китайский JAC, на который пришлось 25% от общего объёма проданных в мае машин такого типа. Относительно того же периода прошлого года реализация пикапов марки сократилась всего на 5% и составила 368 единиц. Примечательно, что год назад бренд в этом рейтинге был вторым, но теперь это место занимает китайский Great Wall с большим падением продаж — на 47%, до 292 единиц.

Далее расположились отечественные УАЗ (156 единиц; падение на 44%) и Sollers (143 единицы; падение на 43%). В «пятёрку» также вошел китайский Foton с небольшими продажами, но с наилучшим их ростом — в 3,5 раза, до 130 единиц.

В модельном рейтинге лидер прежний — JAC T9, который в конце весны приобрели 224 раза. Чуть меньше показатель у Great Wall Poer — 217. Далее идут УАЗ «Пикап» (156 единиц), Sollers ST6 (143) и Foton Tunland (129).

Таким образом за пять месяцев текущего года в России было продано 8 590 новых пикапов, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.