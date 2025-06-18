Пассажиры стали использовать беспилотные такси для занятий сексом

Бывший исполнительный директор «Яндекса» и член совета директоров компании, Тигран Худавердян поделился проблемами, с которыми столкнулись беспилотные такси в Сан-Франциско. Худавердян выступил на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной беспилотному транспорту,

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Он подчеркнул, что мир беспилотных технологий принесет новые типы проблем, о которых «мы сейчас можем не догадываться».

— Интересную расскажу вещь, что эта проблема, которая сейчас там происходит из-за того, что из машины убрали человека, а таксист был тот, кто ограничивал пассажиров от всякого разного. Сейчас такси стало самым дешевым в Сан-Франциско отелем на час, люди занимаются там сексом. Вот, просто фанфакт, — рассказал Худавердян.

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков в ответ на это пошутил, что беспилотные такси в таком случае важны не только с точки зрения повышения производительности труда, но и в контексте демографии, что также «будет очень здорово и полезно».

Худавердян также отметил, что существует общее сомнение относительно возможности создания беспилотного такси. Он сравнил эту ситуацию с математическими задачами: пока задача не решена, другие не могут понять, как ее решать, но как только кто-то найдет решение, всем станет ясно, как действовать дальше.

— К сожалению это произошло или к счастью. К сожалению для нас, потому что мы пока отстаем, к счастью — потому что задача решаема, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, он упомянул, что в Пекине уже можно вызвать беспилотное такси без водителя-испытателя, используя местную сим-карту. По словам Худавердяна, это означает, что подобное обязательно произойдет и в других местах. Он согласился с тем, что инвестиции в инфраструктуру являются значительными, и выразил сожаление о том, что пока они будут осуществлены, технологии могут устареть. Поэтому он рекомендовал опираться на имеющиеся технологии, такие как лидары, сенсоры и радарные системы, передает РБК.

При этом партнер консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Максим Болотских рассказал, что первые полеты на аэротакси в России могут начаться уже через три года. По словам эксперта, подобный вид транспорта значительно поможет избежать пробок в городе, особенно в столице.