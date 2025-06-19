АвтоВАЗ анонсировал скорое появление минивэна
Максим Соколов напомнил, что, как правило, запускает серийное производство на следующий год после презентации. Ранее он заявлял, что до 2030 года АвтоВАЗ выпустит десять новинок.
«А вот B-Van, про который вы говорите, — имени у него еще нет, но оно, безусловно, будет. Но мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке Петербургского экономического форума, и сможем сдёрнуть покрывало, и сказать новое имя «Би-вана», которого пока ещё не было в массовой серийной линейке продуктов «Автоваза», — ответил он журналистке на вопрос про новый автомобиль.
Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак рассказывал, что новый минивэн будет семейным, и в нём будет от 5 до 7 мест. Его длина составит 4,6 метра. Объём инвестиций в проект составит 21 миллиард рублей.