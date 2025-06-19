АвтоВАЗ анонсировал скорое появление минивэна

Максим Соколов напомнил, что, как правило, запускает серийное производство на следующий год после презентации. Ранее он заявлял, что до 2030 года АвтоВАЗ выпустит десять новинок.

© Quto.ru

«А вот B-Van, про который вы говорите, — имени у него еще нет, но оно, безусловно, будет. Но мы рассчитываем, что через год мы снова с вами встретимся здесь, на площадке Петербургского экономического форума, и сможем сдёрнуть покрывало, и сказать новое имя «Би-вана», которого пока ещё не было в массовой серийной линейке продуктов «Автоваза», — ответил он журналистке на вопрос про новый автомобиль.

Ранее вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АвтоВАЗа Сергей Громак рассказывал, что новый минивэн будет семейным, и в нём будет от 5 до 7 мест. Его длина составит 4,6 метра. Объём инвестиций в проект составит 21 миллиард рублей.