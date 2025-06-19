В России предложили ввести специальные номера для электромобилей

Заместитель главы комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил ввести для электромобилей специальные номерные знаки зеленого цвета. Об этом сообщает РИА Новости.

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Парламентарий направил письмо начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, в котором предложил рассмотреть введение специальных номеров.

Хамитов подчеркнул, что новые номера станут не простой формальностью, а реальным инструментом, помогающим продвигать экологически чистый транспорт и формировать культуру ответственного потребления. По мнению депутата, зеленые номера сигнализируют обществу о том, что государство поддерживает тех, кто делает выбор в пользу экологии и технологичности.

18 июня сообщалось, что в России могут запретить парковку электромобилей на закрытых паркингах.

9 июня стало известно, что продажи новых электромобилей в России упали на 28%.

Ранее сообщалось о неожиданной опасности от электромобилей на дорогах.