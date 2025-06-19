АвтоВАЗ запустит продажи моделей SKM этой осенью

В марте АвтоВАЗ анонсировал появление под своим крылом бренда SKM, под которым будут выпускаться и продаваться коммерческие и пассажирские автомобили. Они займут нишу между модификациями Lada Largus и моделями, выпускаемыми ГАЗом. Вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин рассказал, когда новинки SKM появятся на рынке.

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SKM стартует в РФ осенью, начнут с фургонов - грузового и пассажирского, передаёт слова представителя АвтоВАЗа ТАСС. Цены, сказал Костромин, объявят перед стартом.

Кроме обозначенных модификаций планируется выпуск шасси с открытой грузовой платформой.

"РГ" подробно рассказывала о каждой из моделей SKM, основой для которых послужили китайские SRM.