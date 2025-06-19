Владельцы Geely Coolray раскрыли слабые места кроссовера

Кроссовер Geely Coolray сохраняет высокий спрос на российском рынке, однако владельцы всё чаще делятся опытом эксплуатации, в том числе отмечая ряд типичных недостатков.

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Один из автомобилистов, использующий Coolray ежедневно, заявил, что серьёзных проблем с двигателем и подвеской у него не возникало. Однако уже спустя несколько десятков тысяч километров на капоте и крыльях появились следы коррозии, что он связывает с низким качеством лакокрасочного покрытия. Владелец планирует продать автомобиль за 1,65 миллиона рублей и приобрести более вместимую модель.

Другой пользователь, на счету которого 115 тысяч километров пробега, отметил нестабильную работу электроники. По его словам, техническая часть — мотор и трансмиссия — функционирует надёжно, однако периодически возникают сбои в работе камеры заднего вида и сенсорного дисплея. Обращение в сервис позволяет временно устранить неполадки.

Владелец, преодолевший почти 200 тысяч километров, также указал на проблемы с ЛКП. Он сообщил, что ржавчина появляется в местах повреждений покрытия, особенно страдают пороги и арки. При этом проверка у официального дилера не выявила каких-либо серьёзных технических неисправностей.

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