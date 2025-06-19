Volkswagen выпустил роботакси с ИИ и автопилотом четвертого уровня

Немецкий автопроизводитель представил серийную версию собственного роботакси, созданного на базе электрического минивэна VW ID. Buzz. Новинка оснащена системой автономного вождения от компании Mobileye и комплектуется 27 датчиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности.

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Проект реализован дочерним брендом MOIA, специализирующимся на городских транспортных решениях. Новая модель — VW ID. Buzz AD — предназначена в первую очередь для корпоративных клиентов и операторов пассажирских перевозок. По словам представителей компании, разработка автономной технологии велась в течение нескольких лет, и теперь она готова к адаптации для других моделей электрических фургонов концерна.

Презентация произошла вскоре после того, как было объявлено о начале испытаний роботакси от Tesla, что может говорить о нарастающем соперничестве в сегменте автономного транспорта. В отличие от решения Tesla, ориентированного на массовое такси, концепция MOIA фокусируется на B2B-направлении.

Минивэн с уровнем автономности 4 был специально адаптирован для задач в сфере мобильности: он получил удлинённую колёсную базу, увеличенную высоту кузова и систему бесконтактной посадки, управляемую через приложение. Для входа в салон пассажир может использовать смартфон.

Интерьер спроектирован с учётом удобства и эргономики: деревянное напольное покрытие, большие поручни, четыре индивидуальных пассажирских кресла, а также кнопки SOS, Support и Start/Stop. Кроме того, в салоне установлен бортовой искусственный интеллект, отвечающий за комфорт и безопасность во время поездки.

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