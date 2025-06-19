АвтоВАЗ оснастит новые LADA мобильным интернетом

АВТОВАЗ и СберМобайл заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Виртуальный оператор связи обеспечит телематические услуги для автомобилей LADA через встроенные SIM-модули.

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Согласно договору, СберМобайл станет поставщиком сотовой связи для системы LADA Connect. Это позволит владельцам новых автомобилей получать актуальную информацию о пробках, обновлять карты онлайн, пользоваться стриминговыми сервисами и дистанционно взаимодействовать со своим транспортным средством. Первые модели с этими функциями появятся до конца 2025 года.

Как отметил первый вице-президент АВТОВАЗа Евгений Шмелев, партнерство с СберМобайлом обеспечит стабильное соединение в любой точке страны благодаря использованию сетей нескольких операторов. Генеральный директор СберМобайла Сергей Волков подчеркнул, что компания работает во всех регионах России, включая Крым и новые территории.