Suzuki Jimny уходит с рынка: прощальную версию сняли на фото

Suzuki Jimny с середины 2024 года был доступен в Европе исключительно как коммерческий автомобиль - с багажником, распростёртым до передних сидений. Но внезапно "Джимни" вернулся. Во Франции появились 55 экземпляров Jimny 55th Anniversary.

© Российская Газета

За 55 лет первый полноприводный Suzuki разошёлся по миру тиражом более 3 млн единиц. В честь этого и была придумана "прощальная" версия, которую предложат французам.

Визуально внедорожник напоминает Jimny Horizon, которым "Сузуки" прощалась с Германией. Французская версия получила решётку в стиле старых моделей, наклейки на борта, чехол для запаски с изображением носорога, резиновые коврики в салон и багажник, красные брызговики, особый брелок и специальный бортжурнал - для записи самых запоминающихся приключений на "Джимни".

Каждый из 55 экземпляров внедорожника получил табличку с порядковым номером авто в рамках лимитированной серии, она установлена у основания центральной консоли.

Suzuki Jimny 55th Anniversary Edition оснащен 102-сильным двигателем объёмом 1,5 литра и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Цена "прощального" Jimny - 29 тысяч евро. К настоящему моменту весь тираж, скорее всего, уже распродан.