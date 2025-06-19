«Автодор» не видит решения проблем с мобильной связью на всем протяжении трасс

Руководитель госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, выступая на ПМЭФ, заявил, что часть дорожных участков в России не будут иметь мобильной связи, и решить эту проблему в обозримом будущем не выйдет. Главная сложность – это обеспечение электричеством базовых станций.

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Такими перспективами Петушенко поделился на сессии, на которой обсуждался запуск междугородних беспилотных транспортных средств. Он отметил, что для этого нужно серьезно модифицировать инфраструктуру, однако денег для этого не хватает. Кроме того, по его словам, «есть закрытые территории. Связи там просто не будет». В частности, такие участки есть на трассе М-11.

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