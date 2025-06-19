Глава АвтоВАЗа оценил масштабы затоваренности складов нераспроданными авто

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов оценил масштабы затоваренности складов нераспроданными автомобилями и сообщил, что компания ожидает снижения продаж.

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По словам Соколова, сейчас складские запасы автомобилей находятся на уровне 500 тысяч единиц.

"То есть запасы будут нависать над рынком еще долгий период времени. Теперь уже можно уверенно сказать - как минимум до конца текущего, 2025 года", - цитирует топ-менеджера ТАСС.

Также президент АвтоВАЗа сказал, что по итогам года ожидается "сильное падение в отношении к предыдущему 2024 году" - до 1,1 млн авто, с учётом лёгких коммерческих моделей - до 1,2 млн машин.

Ранее "РГ" рассказывала, что осенью АвтоВАЗ запустит продажи автомобилей под брендом SKM.