«Москвичи» на максималках: недорогие кроссоверы

Motor.ru
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Toyota bZ5. В Китае начался приём заказов на электрокроссовер длиной 4,78 метра. Минимальная стоимость составляет всего 130 тысяч юаней: за Sehol E40X — прародитель «Москвича 3e» — в КНР просят от 160 тысяч юаней, несмотря на более скромные габариты модели.
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Toyota bZ5. В Китае начался приём заказов на электрокроссовер длиной 4,78 метра. Минимальная стоимость составляет всего 130 тысяч юаней: за Sehol E40X — прародитель «Москвича 3e» — в КНР просят от 160 тысяч юаней, несмотря на более скромные габариты модели. 
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Причиной столь низкой цены оказалось партнёрство японской фирмы с местными гигантами — BYD и FAW. Первый занимается поставками силовой электроники, литий-железо-фосфатных батарей и электромоторов, второй предоставляет производственную площадку.
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Причиной столь низкой цены оказалось партнёрство японской фирмы с местными гигантами — BYD и FAW. Первый занимается поставками силовой электроники, литий-железо-фосфатных батарей и электромоторов, второй предоставляет производственную площадку. 
© Motor.ru
Размеры машины — 4780 х 1866 х 1510 миллиметров, колёсная база — 2880 миллиметров. Для купеобразного кузова предложена двухцветная окраска, а ещё есть низкопрофильные диски диаметром 21 дюйм, выдвижные дверные ручки и лидар на крыше.
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Размеры машины — 4780 х 1866 х 1510 миллиметров, колёсная база — 2880 миллиметров. Для купеобразного кузова предложена двухцветная окраска, а ещё есть низкопрофильные диски диаметром 21 дюйм, выдвижные дверные ручки и лидар на крыше. 
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Также обещаны автопилот китайской компании Momenta, монопривод, мощность 272 лошадиные силы и дальнобойность 550 либо 630 километров в зависимости от модификации. Опционально доступны панорамная крыша площадью 1,44 квадратных метра, акустика с 10 динамиками JBL, двойной сабвуфер, климат-контроль с ароматизатором и мультимедиасистема с дисплеем диагональю 15,6 дюйма.
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Также обещаны автопилот китайской компании Momenta, монопривод, мощность 272 лошадиные силы и дальнобойность 550 либо 630 километров в зависимости от модификации. Опционально доступны панорамная крыша площадью 1,44 квадратных метра, акустика с 10 динамиками JBL, двойной сабвуфер, климат-контроль с ароматизатором и мультимедиасистема с дисплеем диагональю 15,6 дюйма. 
© Motor.ru

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Lynk & Co 01. Обновлённый кроссовер продаётся на китайском рынке с внушительным дисконтом. Автомобиль не добился особого успеха на родине, поэтому в очередном модельном году его можно будет купить всего за 103,8 тысячи юаней. Покупателям, оставившим заказ до 31 июля, обещают прямую скидку в 31 тысячу юаней.
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Lynk & Co 01. Обновлённый кроссовер продаётся на китайском рынке с внушительным дисконтом. Автомобиль не добился особого успеха на родине, поэтому в очередном модельном году его можно будет купить всего за 103,8 тысячи юаней. Покупателям, оставившим заказ до 31 июля, обещают прямую скидку в 31 тысячу юаней. 
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При сдаче в трейд-ин машины с двигателем внутреннего сгорания можно получить дополнительную госсубсидию — ещё 15 тысяч юаней: в результате предельная выгода достигнет 46 тысяч юаней. Также первым клиентам подарят термокружку, ящик для мелочёвки и маленькую тележку суммарной ценой 507 юаней.
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При сдаче в трейд-ин машины с двигателем внутреннего сгорания можно получить дополнительную госсубсидию — ещё 15 тысяч юаней: в результате предельная выгода достигнет 46 тысяч юаней. Также первым клиентам подарят термокружку, ящик для мелочёвки и маленькую тележку суммарной ценой 507 юаней. 
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В «среднем» исполнении Pro появится бесплатный проекционный экран: с августа за него попросят две тысячи юаней. Снаружи 4,5-метровая модель практически не изменилась, но в палитру окрасок для кузова добавлен голубой колер Night Shadow Blue.
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В «среднем» исполнении Pro появится бесплатный проекционный экран: с августа за него попросят две тысячи юаней. Снаружи 4,5-метровая модель практически не изменилась, но в палитру окрасок для кузова добавлен голубой колер Night Shadow Blue. 
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В интерьере — новый «плавающий» дисплей диагональю 15,4 дюйма, два беспроводных зарядника для гаджетов, другой руль и иной селектор трансмиссии. Техническая начинка прежняя: 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 254 лошадиные силы и 350 Нм, работая с восьмиступенчатым автоматом и передним или полным приводом.
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В интерьере — новый «плавающий» дисплей диагональю 15,4 дюйма, два беспроводных зарядника для гаджетов, другой руль и иной селектор трансмиссии. Техническая начинка прежняя: 2,0-литровый турбодвигатель выдаёт 254 лошадиные силы и 350 Нм, работая с восьмиступенчатым автоматом и передним или полным приводом. 
© Motor.ru
Volkswagen Tera. Дешёвый кроссовер для Бразилии показали в начале весны, производство запущено в середине марта, а вечером 5 июня начался приём заказов.
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Volkswagen Tera. Дешёвый кроссовер для Бразилии показали в начале весны, производство запущено в середине марта, а вечером 5 июня начался приём заказов. 
© Motor.ru

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Новинка вызвала ажиотаж: за первые 50 минут зарезервировано 12 тысяч экземпляров, причём основной спрос пришёлся на самый дорогой вариант. В начальной модификации «атмосферник» 1.0 (84 лошадиные силы) сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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Новинка вызвала ажиотаж: за первые 50 минут зарезервировано 12 тысяч экземпляров, причём основной спрос пришёлся на самый дорогой вариант. В начальной модификации «атмосферник» 1.0 (84 лошадиные силы) сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. 
© Motor.ru
В «базе» за 103 990 реалов — 15-дюймовые штампованные диски и однотонный чёрный интерьер, зато предусмотрены восьмидюймовая цифровая приборная панель, круиз-контроль, диодная светотехника, функция автоторможения, мультимедиа с 10,1-дюймовым дисплеем и кондиционер.
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В «базе» за 103 990 реалов — 15-дюймовые штампованные диски и однотонный чёрный интерьер, зато предусмотрены восьмидюймовая цифровая приборная панель, круиз-контроль, диодная светотехника, функция автоторможения, мультимедиа с 10,1-дюймовым дисплеем и кондиционер. 
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В более дорогих исполнениях (142 290 реалов) появляются турбодвигатель 1.0 (116 сил), шестиступенчатый автомат Aisin, двухцветная окраска кузова, литые диски, климатическая установка, доступ в салон без ключа, кнопка запуска мотора, 10,25-дюймовая панель приборов, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, система слежения за рядностью и мониторинг «слепых» зон.
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В более дорогих исполнениях (142 290 реалов) появляются турбодвигатель 1.0 (116 сил), шестиступенчатый автомат Aisin, двухцветная окраска кузова, литые диски, климатическая установка, доступ в салон без ключа, кнопка запуска мотора, 10,25-дюймовая панель приборов, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, система слежения за рядностью и мониторинг «слепых» зон. 
© Motor.ru
Toyota Aygo X. Японская компания обновила свой кроссовер для Европы: продажи запустят до конца этого года. На британском рынке за машину попросят от 23 445 фунтов стерлингов. Гибридная установка позаимствована у более крупного Yaris. В её основу положен 116-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра: прежний литровый двигатель был на 44 силы слабее. Новый мотор совмещён с вариатором e-CVT.
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Toyota Aygo X. Японская компания обновила свой кроссовер для Европы: продажи запустят до конца этого года. На британском рынке за машину попросят от 23 445 фунтов стерлингов. Гибридная установка позаимствована у более крупного Yaris. В её основу положен 116-сильный «атмосферник» объёмом 1,5 литра: прежний литровый двигатель был на 44 силы слабее. Новый мотор совмещён с вариатором e-CVT. 
© Motor.ru
До «сотни» автомобиль разгонится меньше чем за 10 секунд (было 15,5). Модель поделила архитектуру GA-B с Yaris и Yaris Cross. Колёсная база после рестайлинга не изменилась (2430 миллиметров), но передний свес увеличен на 76 миллиметров: в итоге длина машины выросла до 3776 миллиметров.
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До «сотни» автомобиль разгонится меньше чем за 10 секунд (было 15,5). Модель поделила архитектуру GA-B с Yaris и Yaris Cross. Колёсная база после рестайлинга не изменилась (2430 миллиметров), но передний свес увеличен на 76 миллиметров: в итоге длина машины выросла до 3776 миллиметров. 
© Motor.ru

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Багажный отсек по-прежнему может вместить 231 литр поклажи, а батареи гибрида установлены под задним диваном. Снаружи новинка отличается «агрессивным» дизайном передней части с более крупной радиаторной решёткой. Изменены капот, передние крылья и светотехника, иначе оформлены колёса.
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Багажный отсек по-прежнему может вместить 231 литр поклажи, а батареи гибрида установлены под задним диваном. Снаружи новинка отличается «агрессивным» дизайном передней части с более крупной радиаторной решёткой. Изменены капот, передние крылья и светотехника, иначе оформлены колёса. 
© Motor.ru
В интерьере — другая приборная панель диагональю семь дюймов, беспроводное зарядное устройство для гаджетов и оптимизированный климат-контроль, а вот центральный девятидюймовый экран не тронули. Ещё в списке доработок есть современный набор Toyota Safety Sense, отныне обновляемый «по воздуху», более качественные шумо- и звукоизоляция, а также обновлённый выхлоп.
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В интерьере — другая приборная панель диагональю семь дюймов, беспроводное зарядное устройство для гаджетов и оптимизированный климат-контроль, а вот центральный девятидюймовый экран не тронули. Ещё в списке доработок есть современный набор Toyota Safety Sense, отныне обновляемый «по воздуху», более качественные шумо- и звукоизоляция, а также обновлённый выхлоп. 
© Motor.ru
Cadillac XT4. Американская компания удивила стоимостью своей модели в Китае — от 159 900 юаней.
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Cadillac XT4. Американская компания удивила стоимостью своей модели в Китае — от 159 900 юаней. 
© Motor.ru
За такую сумму клиент получает 4,6-метровую машину с многорычажкой сзади. Это самый скромный Cadillac в Поднебесной, но ранее цена начиналась с 230 тысяч юаней, а теперь кроссовер почти на треть доступнее.
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За такую сумму клиент получает 4,6-метровую машину с многорычажкой сзади. Это самый скромный Cadillac в Поднебесной, но ранее цена начиналась с 230 тысяч юаней, а теперь кроссовер почти на треть доступнее. 
© Motor.ru
При этом комплектация не стала хуже: сохранены литые диски диаметром 18 дюймов, восемь подушек безопасности, функции автоторможения и слежения за рядностью, адаптивная головная оптика, двухслойные передние стёкла и 9К-экран диагональю 33 дюйма.
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При этом комплектация не стала хуже: сохранены литые диски диаметром 18 дюймов, восемь подушек безопасности, функции автоторможения и слежения за рядностью, адаптивная головная оптика, двухслойные передние стёкла и 9К-экран диагональю 33 дюйма. 
© Motor.ru

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1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор (211 лошадиных сил, 270 Нм) совмещён с девятиступенчатым автоматом и передним приводом. Скидки могут оказаться последним шансом для XT4: в Америке он провалился и больше не производится, поэтому его судьба зависит от успеха в КНР.
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1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор (211 лошадиных сил, 270 Нм) совмещён с девятиступенчатым автоматом и передним приводом. Скидки могут оказаться последним шансом для XT4: в Америке он провалился и больше не производится, поэтому его судьба зависит от успеха в КНР. 
© Motor.ru

На российском рынке перечень относительно дешёвых вседорожников ограничивается рядом автомобилей китайского происхождения. При этом в самой КНР, Латинской Америке и даже Европе можно найти немало подобных машин по схожей или даже более низкой цене. Так, в Китае появился недорогой электрический кроссовер японской компании, а две не слишком популярные модели с ДВС серьёзно подешевели. Тем временем в Бразилии вызвала ажиотаж новинка немецкой фирмы, а в Старом Свете модернизированный паркетник родом из Японии стал мощнее в полтора с лишним раза.