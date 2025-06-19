«Москвичи» на максималках: недорогие кроссоверы

В интерьере — другая приборная панель диагональю семь дюймов, беспроводное зарядное устройство для гаджетов и оптимизированный климат-контроль, а вот центральный девятидюймовый экран не тронули. Ещё в списке доработок есть современный набор Toyota Safety Sense, отныне обновляемый «по воздуху», более качественные шумо- и звукоизоляция, а также обновлённый выхлоп.