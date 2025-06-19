Китайская компания Dongfeng планирует производить автокомпоненты в России, сообщает auto.mail.ru со ссылкой на исполнительного директора «Дунфен Мотор Рус» Ван Юань.

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«Производство автокомпонентов в России — это тоже часть нашего будущего плана. Больше, к сожалению, не можем сказать, но это не очень отдаленная перспектива, мы сейчас над этим работаем и планируем», — рассказала госпожа Юань.

До этого стало известно, что в России в 2026 году появится новый китайский автомобильный бренд iCaur.

Модельная линейка iCaur включает электрические кроссоверы (BEV) и последовательные гибриды (REEV), отметили в iCaur. Другие подробности в пресс-службе марки не раскрыли.

В Китае автомобили iCaur известны под названием iCar. Сам бренд принадлежит Chery.

Ранее сообщалось, что в России начали выпускать автомобили Jeland.