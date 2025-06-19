Необычный эвакуатор на базе Volvo V70 выставили на продажу в Швеции

На одном из сайтов бесплатных объявлений в Гетеборге "Российской газете" удалось обнаружить невиданный ранее экземпляр - эвакуатор, построенный на базе шведского универсала Volvo V70 2012 года выпуска. В машине на стыке с водительской стойкой установлена специальная платформа с пневмоподвеской для погрузки аварийного транспорта.

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По заверению продавца, спецтехника была построена очень качественно и допущена к передвижению по дорогам общего пользования. За счет уникальной конструкции автомобиль весьма устойчив даже при движении на больших скоростях. Помимо прочего, дизельный Volvo имеет заводскую спортивную прошивку Polestar, которая увеличила мощность базового 5-цилиндрового мотора до внушительных 230 л.с. На всех трех осях установлены 19-дюймовые оригинальные литые диски с низкопрофильными покрышками Michelin.

Салон выполнен с использованием натуральной кожи и деревянных вставок на руле, приборной панели и картах дверей.

Владелец просит за свой уникальный эвакуатор весьма внушительную сумму - 373 000 шведских крон, около 3 100 000 рублей по нынешнему курсу.

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