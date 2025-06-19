"Яндекс такси": закон о локализации может вызвать отток самозанятых водителей

Закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси, может привести к оттоку водителей, поскольку самозанятые перестанут видеть эту сферу как быстрый источник заработка. Об этом сообщил в интервью НТВ в рамках ПМЭФ директор по работе с государственными органами "Яндекс такси" Антон Петраков.

"Риски, скажем так, оттока или недопритока необходимого количества водителей есть. <...> Некоторая вероятность все-таки сохраняется того, что, в первую очередь, самозанятые перестанут рассматривать такси как такой для себя быстрый источник заработка и возможность поддержать доход семьи", - сказал он.

При этом, по словам Петракова, все заинтересованы в том, чтобы рынок развивался и там не было существенных стрессов, которые повлияют и на стоимость, и на качество услуг. Он рассчитывает, что необходимые поправки, если они будут нужны, будут внесены до вступления в силу закона и рынок не увидит "катастрофических" сценариев.

О законе

Президент РФ Владимир Путин в конце мая подписал закон о введении требований к уровню локализации автомобилей, которые используются в качестве легковых такси. Согласно новым нормам, авто будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое условие - общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок. Второе - автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Если автомобиль произведен в рамках инвестконтракта, заключенного после 1 марта 2025 года, правительство своим решением все равно может разрешить использование этого авто в качестве легкового такси. При этом с 1 января 2033 года количество набранных баллов локализации станет единственным критерием для внесения в реестр такси.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. В некоторых регионах новые требования начнут применяться позднее. Так, в Калининградской области и Сибирском федеральном округе они не будут действовать до 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке - до 1 марта 2030 года.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.