Что реально снизит аварийность с участием самокатов

Соловьева: для решения проблемы аварийности СИМ точечные меры не помогут

Проблема аварийности с участием самокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сегодня волнует многих. Хотя правила их использования уже прописаны в ПДД, на практике все сложнее. Разные ведомства – Минтранс, Госдума, Общественная палата – предлагают свои решения, но отсутствие единого системного подхода усложняет процесс оптимизации законодательства.

Год назад разработали законопроект, который должен упорядочить эту сферу, но он до сих пор не принят. Одна из проблем – в нем слишком много внимания уделено камерам для фиксации нарушений, а это сложно реализовать.

Екатерина Соловьёва, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»: