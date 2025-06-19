Начались продажи нового Chery Tiggo 7 Sport

В Китае начались продажи обновлённой версии кроссовера Chery Tiggo 7 Sport 2026 года. Дизайн автомобиля имеет много общего с Range Rover Evoque.

После масштабной модернизации кроссовер сохранил свою доступность. В первое время за него будут просить от 79 900 юаней, что эквивалентно примерно 873 000 рублей по текущему курсу. Однако в дальнейшем цена может вырасти до 91 900 юаней, то есть примерно до 1 000 000 рублей.

Tiggo 7 предстал перед публикой в совершенно новом облике. Дизайн кузова этой модели отличается гладкими линиями. Спереди установлены новые светодиодные фары, между которыми расположена узкая и вытянутая решётка радиатора. Передний бампер стал более выразительным благодаря изменению расположения воздухозаборников. На крыше появился панорамный люк, а дверные ручки стали скрытыми.

По информации CarNewsChina, спортивная версия "семёрки" стала доступнее. Теперь у покупателей есть выбор между двумя двигателями. Первый - это 1,6-литровый агрегат с наддувом, развивающий 197 л.с. Он работает с 7-ступенчатым РКПП. Второй - новый 1,5-литровый мотор мощностью 156 лошадиных сил. Он агрегатируется с 6-ступенчатым роботом. Привод исключительно передний. Автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Доступны четыре вида цвета: "Ледяное серебро", "Серый канган", "Графитовый чёрный" и "Жемчужно-белый".

Tiggo 7 Sport имеет в своём арсенале 13,2-дюймовый информационно-развлекательный экран в центре салона, 10,25-дюймовую цифровую приборную панель и многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами.

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