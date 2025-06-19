Названы самые популярные автомобили с пробегом в РФ

Продажи "бэушек" в России в мае составили 491 тысяча легковых автомобилей: на 3,7% меньше, чем месяцем в апреле 2025-го и на 4,3% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

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По данным "Автостата", марочном зачёте лидерство удерживает Lada - 126 324 машины с пробегом этого бренда приобрели россияне в мае. Далее идут Toyota (48 241 авто), Kia (27 975 авто), Hyundai (26 646 авто) и Nissan (21 792 авто).

Также в десятке оказались Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford (указаны в порядке уменьшение количества проданных машин).

Самой популярной моделью продолжает оставаться вазовская "классика" ВАЗ-2107: "семёрку" купили 12 055 человек. За ней следует ещё одна Lada - пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114 (9555 авто). "Бронзу" взял Kia Rio - 9526 "корейцев" с пробегом реализовано в мае.

На четвёртой строчке с небольшим отставанием от "Рио" оказался соплатформенный Hyundai Solaris - 9510 авто. Пятёрку замкнул Ford Focus - 8466 автомобилей.

Lada Priora (2170) стал выбором 8454 россиян - шестое место. Седьмым стал внедорожник Lada Niva (4x4) - 8192 экземпляра нашли новых владельцев в мае 2025 года.

Toyota Corolla - восьмая, её результат составил 7776 авто, Lada Granta купили 6855 раз, тираж Toyota Camry, которая расположилась на десятом месте, - 6493 проданных седана.