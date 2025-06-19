Минивэн Aurus Arsenal смогут купить все

Компания Aurus изучает вопрос о возможности коммерческой реализации минивэнов Arsenal. Как сообщают "Известия", частные лица смогут купить автомобиль в 2026 году.

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На это позволяет рассчитывать степень готовности минивэна, сообщил представитель Aurus, пожелавший остаться анонимным.

На проходящем форуме ПМЭФ на стенде был представлен 6-метровый Arsenal. В продажу поступит модификация аналогичная этой.

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Ранее "РГ" сообщала, что "президентский" броневик Aurus Komendant начали продавать в частные руки.