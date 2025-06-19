АвтоВАЗ опроверг запрет на использование названия Azimut

В сети появилась информация о том, что Роспатент отказал АвтоВАЗу в регистрации торгового наименования Azimut.

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Напомним, так назван первый кроссовер Lada, представленный накануне на ПМЭФ. В пресс-службе компании эту информацию опровергли.

"У АвтоВАЗа есть все необходимые официальные заключения и подтверждения, что компания имеет полное право использовать это имя для нового автомобиля", - сообщил "Российской газете" Сергей Ильинский, директор по связям с общественностью АО "АвтоВАЗ".

В распоряжении редакции имеется документ, подтверждающий право на использование наименования Azimut компанией АО "АвтоВАЗ".

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Ранее "РГ" рассказала все факты о новом кроссовере Lada Azimut и об уникальной опции, аналогов которой в мире не существует.