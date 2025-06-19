На российском рынке появился очень дорогой кроссовер Honda Pilot

На российском рынке появился новый флагманский автомобиль от Honda - Pilot в версии Black Edition. Этот кроссовер с тремя рядами сидений был доставлен в Россию по схеме параллельного импорта.

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Поставщиком автомобиля в Россию является официальный дилер Honda - компания "Аояма Моторс".

Black Edition был представлен в 2024 году и позиционируется как наиболее богато оснащенная версия Pilot, предназначенная для североамериканского рынка.

Автомобиль оборудован 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 289 лошадиных сил. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия и система полного привода i-VTM4.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 секунды.

В комплектацию новинки входят: трехзонный климат-контроль, кожаная отделка сидений с функциями вентиляции и подогрева передних и задних кресел, электрорегулировки передних сидений, проекционный экран, мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, аудиосистема Bose, беспроводная зарядка, датчики света и дождя, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и контроль слепых зон.

Внешний вид выполнен в фирменном стиле с чёрными 20-дюймовыми колёсными дисками, тёмными эмблемами, накладками и решёткой радиатора.

Интерьер оформлен в чёрном цвете с красной прострочкой и контурной светодиодной подсветкой.

Стоимость кроссовера у официального дилера составляет 14 390 000 рублей. На автомобиль распространяется гарантия сроком 3 года или 100 000 км.

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