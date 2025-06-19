Илона Маска пригласили протестировать электромобиль в российском музее

Музейный комплекс города Верхняя Пышма в Свердловской области пригласил в гости американского миллиардера и создателя Tesla Cybertruck Cyberbeast Илона Маска. Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

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Уточняется, что Маску предложат прокатиться на музейном электромобиле и протестировать его ходовые качества. Tesla Cybertruck Cyberbeast покажут всем желающим 5 июля на ретроралли «Кубок Урала».

В пресс-службе музея добавили, что электромобиль поступил в их коллекцию в 2025 году и сразу же стал любимым экспонатом гостей. «Автомобиль стоит в зале "Легенды авто" рядом с DeLorean — автомобилем из фильма "Назад в будущее" — и наглядно иллюстрирует, как со временем меняется дизайн и представление о "машинах будущего"», — добавили представители учреждения.

В начале июня отец миллиардера приехал в Москву и восхитился ей. Эррол Маск отметил, что российскую столицу можно сравнить с Древним Римом.