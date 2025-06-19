"Волгу" без пробега в комплектации "Президент" выставили на продажу в России

На протяжении 1990-х и 2000-х годов придворные российские тюнинг-ателье, сотрудничающие с крупными автозаводами, всячески пытались улучшить отечественные машины, желая добавить им больше комфорта и повысить имидж модели среди чиновников и состоятельных покупателей.

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Чаще всего подопытными образцами для усовершенствований становились "Волги" ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110. Их оснащали форсированными моторами, оборудовали салон кожаными сидениями, интегрировали кондиционер и прочие полезные опции. Впоследствии такие машины поставлялись в Гараж особого назначения (ГОН) ФСО РФ, а также в автопарки других государственных ведомств. Впрочем, единичные партии попадали и в руки частных владельцев.

Именно такой уникальный автомобиль удалось обнаружить "Российской газете" в процессе изучения сайтов бесплатных объявлений. Продавец из подмосковного Егорьевска выставил на продажу свою "Волгу" ГАЗ-31105 2006 года выпуска в редкой комплектации "Президент" с пробегом всего в 9000 километров после длительного простоя в гараже. От обычных серийных машин ее отличает иной интерьер, в изобилии обитый качественной кожей и велюром, деревянные вставки на торпедо и дверях, двухзонный климат-контроль и обогрев всех сидений.

Под капотом скрывается рядный 4-цилиндровый инжекторный мотор объемом 2,4 литра мощностью 137 лошадиных сил производства Chrysler, работающий в паре с 5-ступенчатой механической КПП с приводом на заднюю ось.

Хозяин уникальной "Волги", в чьих руках она находилась с момента покупки, просит за нее не так и дорого - 420 тысяч рублей.